В Лиозно мужчина забрался в чужой дом и едва не сгорел

Спасение в ночи. 56-летнего безработного спасли на пожаре в Лиозно, мужчина забрался в чужой дом, а тот загорелся.



Пожар нежилого дома на улице Кольцова произошел в городском поселке 29 февраля в 22:37. Спасенного мужчину доставили в больницу, у него диагностировано отравление продуктами горения.

В результате пожара огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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