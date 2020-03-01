За сутки в Витебской области произошли 4 пожара

За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошли 4 пожара, в которых уничтожены 2 строения, повреждены 2 строения и 1 единица техники. Работниками МЧС на пожаре спасен 1 человек.

29 февраля в 16-06 поступило сообщение о пожаре сарая в д. Юзефово Дерновичского с/С Верхнедвинского района. В результате пожара уничтожен сарай, поврежден самодельный трактор.

29 февраля в 17-06 поступило сообщение о пожаре бани в д. Пронское Лиозненского с/С Лиозненского района. В результате пожара в бане повреждена кровля, потолочное перекрытие.

29 февраля в 22-57 поступило сообщение о пожаре нежилого дома по ул. Кольцова в г.п. Лиозно. Работниками МЧС спасен самовольно проникший в дом гражданин 1964 г.р., неработающий, который с отравлением продуктами горения госпитализирован в учреждение здравоохранения. В результате пожара в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытия, стены.

29 февраля в 23-16 поступило сообщение о пожаре сарая в а.г. Островщина Островщинского с/С Полоцкого района. В результате пожара уничтожен сарай.

Причины произошедших пожаров устанавливается.

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