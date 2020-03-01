Комитет ООН по правам человека принял жалобу председателя БНФ

Комитет ООН по правам человека принял к рассмотрению жалобу председателя БНФ Григория Костусева. Она касается ограничения свободы собраний беларусскими властями.

По сообщению пресс-службы БНФ, политик получил письмо спецдокладчиков комитета Кристофа Хейнса и Юваля Шани с подтверждением регистрации обращения. Жалоба была зарегистрирована 7 января под номером 3620/2019. Ее копия отправлена Комитетом ООН правительству Беларуси. По процедуре, у властей есть полгода, чтобы ответить по сути жалобы, пишет reform.by.

В ней упоминаются штрафы, которые Григорий Костусев получил в 2016 и 2018 годах за участие в митинге на День Воли, а также в акции протеста рядом с рестораном «Поедем поедим». Политик считает, что в обоих случаях было нарушено его право на свободу мирных собраний, гарантированное Международным пактом о гражданских и политических правах.

На днях в ООН было зарегистрировано еще одно обращение из Беларуси. Приговоренный к смертной казни в Витебске Виктор Павлов обратился в ООН с жалобой.

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