Как проходил «Аладный фэст» на Масленицу в Витебске

Витебск провожает зиму и встречает весну. В парке Мазурино к празднику народного календаря Масленице проводят необычное мероприятие – «Аладны фэст».

В программе были концертно-развлекательные номера, мастер-классы, тематические площадки, выступления МЧС и ОМОН. Гостей фестиваля ждала дегустация литовских национальных блюд и многое другое.

Одной из изюминок «Аладнага фэста» стал «папин блин», который организаторы предложили испечь всем желающим на огромной сковороде.

Смотрите видеоотчет «Беларусь Сегодня»:

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