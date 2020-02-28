Семинар по вопросам тылового обеспечения прошел в Витебске

Сегодня на базе производственно-технического центра Витебского областного управление МЧС прошло областное семинар-совещание по вопросам материально-технического обеспечения и охраны труда, участие в котором принял заместитель начальника областного управления МЧС Сергей Маркевич.

В семинар-совещании приняли участие начальники горрайотделов по чрезвычайным ситуациям области, начальники служб материально-технического обеспечения и обслуживания, а также работники, отвечающие за материально-техническое обеспечение в подразделениях, сообщили в МЧС.

Сергей Николаевич обозначил основные аспекты, касающиеся деятельности служб тылового обеспечения, на которые в первую очередь необходимо обратить внимание, чтобы выполнить поставленные задачи перед органами и подразделениями по ЧС в данном направлении деятельности.

По результату проведенного семинара разобраны вопросы дорожно-транспортной дисциплины, охраны труда, эксплуатации технических средств, порядка использования материально-товарных ценностей, развития новых видов платных услуг.

По итогу конструктивного диалога был выработан ряд организационно-управленческих решений по основным направлениям деятельности, которые лягут в основу решения по результатам проведенной встречи.

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