В Беларусь пришел новый производитель большегрузов — Ford. Новый игрок планирует занять лидирующие позиции

В целом у нового игрока очень амбициозная задача: войти в топ-7 по продажам грузовых авто в Беларуси.

В Беларусь приходит новый игрок рынка грузовиков для международных перевозок. Это седельный тягач «Ford F-MAX». Эту машину уже довольно неплохо знают в Восточной Европе, но наша страна оставалась единственной, где не было своего эксклюзивного дистрибьютора. Меж тем эта модель «Форда» уже удостоилась титула «International Truck of the Year 2019». Инженеры «Ford Trucks» провели огромную работу для того, чтобы сделать грузовик максимально удобным и практичным. Например, пол в кабине ровный, а внутренняя высота позволяет стоять в полный рост. Салон оснащен большим количеством вещевых отсеков и даже резиновой накладкой на двери, чтобы водитель мог комфортно оставить там сменную обувь.

В Минске официально объявили о начале продаж магистрального тягача для международных автомобильных перевозок – Ford F-MAX. Буквально два года назад с этой моделью производитель начал активно выходить на европейские рынки, и за это короткое время точки продаж и обслуживания были организованы во всех европейских странах.

– Мы гордимся тем, что нашей компании было предложено партнерство в качестве эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks в Беларуси. Нашей совместной целью является вхождение в топ-7 импортируемых на белорусский рынок брендов в течение последующих двух лет, – рассказал председатель совета директоров компании «Трансконсалт Сервис» Всеволод Архипов.

Напомним, что сервисная сеть в Беларуси уже налажена и представлена двумя СТО: в Бресте и Минске. А гарантийное и послегарантийное обслуживание грузовики Ford F-MAX смогут пройти на более чем 200 авторизованных СТО в странах ЕС и СНГ.

– Для нас важно стать успешными на белорусском рынке. Ваше географическое положение очень выгодное, так как через Беларусь проходит большое количество международных путей. Мы планируем охватить весь белорусский рынок, и в скором времени появимся в Гродно, а дальше в Витебске и Гомеле, – поделился планами региональный директор по развитию в России и Беларуси компании Ford Trucks Бахадир Коч. – В Беларуси мы предлагаем широкую сеть сервисных центров, которые работают на высоком уровне. Люди должны быть уверены, что они получат все запчасти вовремя и быстро.

Благодаря привлекательной цене, отлаженному сервису и быстрому доступу к запчастям грузовики Ford успешно завоевывают долю рынка в России и странах Европейского союза, хорошо продаются на Ближнем Востоке, включая такие страны, как ОАЭ, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию, передает БелТА.

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