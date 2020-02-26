Две легковушки столкнулись вечером в Витебске

Вечером 25 февраля произошла авария в районе медуниверситета на проспекте Фрунзе. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

Около 19:00 в районе дома №14 45-летняя водитель автомобиля «Citroen» при повороте налево не уступила дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «SEAT», за рулем которого был 33-летний водитель.

В результате ДТП, водитель автомобиля «SEAT» получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщили ГАИ Витебска.

Из-за этого дорожно-транспортного происшествия в Витебске было прервано движение троллейбусов по маршрутам, проходящим по проспекту Фрунзе.

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