В больнице скончался пассажир, пострадавший в ДТП в Оршанском районе

Ночью в больнице скончался пассажир, пострадавший в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Оршанском районе.

Страшная авария произошла вечером 22 февраля неподалеку от деревни Стаховка Оршанского района. При попытке обгона автомобиль Volkswagen Passat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Renault Megane, за рулем которого был 67-летний мужчина.

ГАИ сообщило, что пострадавшими в этом ДТП стали 18-летняя пассажирка Volkswagen, 40-летняя пассажирка и 63-летний пассажир. Они были доставлены в больницу в Орше. Спасатели сообщили, что двух пассажирок пришлось извлекать из покореженных автомобилей при помощи специнструмента. Одна из пассажирок была доставлена в госпиталь без сознания.

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