С 23 февраля снова дорожает автомобильное топливо Редакция Экономика, Энергетика 22.02.202022.02.2020 С 23 февраля в Беларуси розничные цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 1 копейку, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». В компании так прокомментировали повышение цен на топливо: — В условиях отрицательной динамики курса национальной валюты с 23 февраля на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку. С 23 февраля стоимость 1 литра бензина составит: АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 72 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 82 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 4 копейки, Стоимость дизельного топлива составит — 1 рубль 82 копейки. Это восьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 16 февраля. По традиции топливо дорожает на 1 копейку в Витебске и по всей Беларуси. В Беларуси подорожало топливо с 16 февраля Топливо на АЗС в Беларуси подорожает с 9 февраля Топливо дорожает в Беларуси 2 февраля Сегодня топливо на АЗС в Беларуси подорожало Топливо АЗС подорожает на 1 копейку Автомобильное топливо в Беларуси подорожало на копейку