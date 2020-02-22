С 23 февраля снова дорожает автомобильное топливо

Редакция
Экономика, Энергетика

С 23 февраля в Беларуси розничные цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 1 копейку, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В компании так прокомментировали повышение цен на топливо:

— В условиях отрицательной динамики курса национальной валюты с 23 февраля на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку.

С 23 февраля стоимость 1 литра бензина составит:

АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 72 копейки,

АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 82 копейки,

АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 4 копейки,

Стоимость дизельного топлива составит — 1 рубль 82 копейки.

Это восьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 16 февраля. По традиции топливо дорожает на 1 копейку в Витебске и по всей Беларуси.

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