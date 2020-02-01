Топливо дорожает в Беларуси 2 февраля

С 2 февраля 2020 года розничные цены на моторное топливо на АЗС повысятся на одну копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,69 руб, АИ-95-К5-Евро – 1,79 руб, АИ-98-К5-Евро – 2,01 руб, дизельное топливо – 1,79 руб.

Следует отметить, что розничные цены на топливо уже изменялись с начала года несколько раз, всегда на одну копейку.

Сегодня топливо на АЗС в Беларуси подорожало

Топливо АЗС подорожает на 1 копейку

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