Автомобильное топливо в Беларуси подорожало на копейку

С 5 января увеличены цены на автомобильное топливо, реализуемое на автозаправочных станциях в Беларуси.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь 1 рубль 65 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 75 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 97 копеек, дизельного топлива — 1 рубль 75 копеек.

Всего за 2019 год по информации концерна «Белнефтехим» цены на моторное топливо в стране в среднем были увеличены на 13%. При этом, как отмечают в концерне, мировая котировка нефти за этот же период выросла на 17%.

В концерне «Белнефтехим» сообщили, белорусские цены на моторное топливо остаются на 30—40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках. Таким образом реализуемая концерном стратегия ценообразования обеспечивает баланс интересов производителей и потребителей.