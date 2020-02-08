Топливо на АЗС в Беларуси подорожает с 9 февраля

Концерн «Белнефтехим» информирует о том, что розничные цены на моторное топливо на АЗС Республики Беларусь с 9 февраля 2020 года увеличиваются на 1 копейку.

В концерне «Белнефтехима» так прокомментировали ситуацию: розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются «с учетом ускорившихся темпов снижения курса национальной валюты», в рамках принятой концерном ценовой политики.

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