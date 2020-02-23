В Оршанском районе произошло лобовое столкновение Volkswagen и Renault

Авария произошла 22 февраля около 18 часов вечера на 6 км автодороги «Орша-Дубровно» вблизи деревни Стаховка Оршанского района.

20-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Passat в момент совершения обгона столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane под управлением 67-летнего водителя, сообщили в областном ГАИ.

В результате ДТП пострадали 18-летняя пассажир автомобиля Volkswagen и два пассажира автомобиля Renault 1957 и 1980 годов рождения. Пострадавшие доставлены в ОГБ № 1 им. Семашко. По факту ДТП проводится проверка.

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