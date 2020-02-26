Более миллиона рублей выделенных на реконструкцию Дворца культуры остались неосвоенными

Проведены проверочные мероприятия комитетом государственного контроля Витебской области в отношении всех учреждений общего среднего образования области.

Грубых нарушений, которые могли повлечь за собой прямые угрозы жизни и здоровью учащихся- не выявлено. В дополнение к этому в ряде учреждений образования установлены требующие устранения системные недостатки: отсутствие и неисправность систем пожарной сигнализации, горячего водоснабжения в санузлах, недостаточность освещения и несоблюдение температурного режима в учебных помещениях; недостаточность освещения в местах дорожного движения учащихся и другие.

Отмечено, что администрациями отдельных школ не уделяется должное внимание своевременному обследованию строительных конструкций и зданий учреждений, которые, как правило, осуществляются только перед проведением капитальных ремонтов либо при явно видимых разрушениях без соблюдения установленной периодичности.

По требованию контролеров выявленные недостатки были устранены в течение одного дня.

В одном из учреждений с нарушением требований законодательства во время учебных занятий проводились строительные работы по замене кровли, окон и облицовке фасада здания. По требованию КГК ремонтные работы в школе организованы после окончания занятий и в выходные дни, также был наведен порядок на стройплощадке, а по периметру здания выставлено ограждение для ограничения доступа учащихся. За допущенные нарушения директор школы привлечен к дисциплинарной и административной ответственности.

Всего в ходе обследований было вынесено 462 предписания об устранении нарушений и недостатков.

Что тормозило строительство

В Комитете государственного контроля Витебской области на постоянном контроле находится реализация мероприятий Программы развития Оршанского района на период до 2023 года, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 № 506.

В частности, особое внимание уделяется ходу строительства социальных объектов на территории Оршанского района, передают Витьбичи. В рамках программы предусмотрены реконструкции и капитальные ремонты 20 объектов здравоохранения, спорта, культуры и социальной защиты. Общий объем инвестиций только на 2019 год составлял 13,2 миллиона рублей.

Отмечена недостаточная работа заказчиков по организации строительства. Из выделенных средств бюджета в 2019 году на работы по 18 объектам использовано 10,7 миллиона рублей, в том числе по 2 объектам обеспечена экономия в сумме 0,3 миллиона рублей. Вместе с тем по 3 объектам остались неосвоенными 2,2 миллиона рублей. Не были начаты работы по капитальному ремонту спорткомплекса и Дворца культуры в Барани, остался неиспользованным 1 миллион рублей. За нарушение сроков разработки проектной документации Комитетом области привлечены к административной ответственности проектные организации и их руководители.

Также остались неосвоенными 1,2 миллиона рублей (24 процента), выделенные на реконструкцию Дворца культуры «Орша», что связано с несоблюдением подрядчиком графика производства работ.

Местным органам власти поручено в 2020 году принять дополнительные меры по ликвидации отставания в сроках строительства.