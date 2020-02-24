Яндекс змяніў лагатып у гонар Рыгора Барадуліна

24 лютага, у 85-ы дзень нараджэння Рыгора Барадуліна, Яндекс на дзень змяніў свой лагатып.

Адчыніце сайт — і самі ўбачыце. Літару Я перанеслі ў канец назвы. І дадалі подпіс:

«Той, хто якае зашмат, ставіць сам сябе назад»

Цытату ўзялі з дзіцячай лічылкі «Ішоў коця па канапе».

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