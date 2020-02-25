Сказ о двух квадратах. Интервью с Валерией Лисицкой.



Лазарь (Эль) Лисицкий родился в г. Починок Смоленской области. Вскоре семья переехала в Витебск. Лазарь являлся одним из любимых учеников Юделя Пэна наравне с Марком Шагалом.

К моменту переезда в Витебск Эль Лисицкий окончил Александровское ремесленное училище в Смоленске, Высшую архитектурную школу в Дармштадте, Рижский политехнический институт. Работал архитектором в Москве, занимался живописью, издательской и литературной деятельностью, возрождал еврейское искусство, писал детские книги работал иллюстратором.

Кроме высокого профессионального уровня Лисицкий был скромным, добрым человеком и прекрасным педагогом. Эль не стремился к популярности, не обладал такой харизмой и не был так эксцентричен как Малевич. Однако именно обстоятельность и перфекционизм Лисицкого создали фундамент супрематизма Малевича.

Лисицкий стал практиком супрематизма. В дальнейшем он выработал свой собственный стиль – конструктивизм: трехмерная архитектура будущего. Лисицкий опередил свое время, как минимум, на 100 лет! В дальнейшем его ученик Лазарь Хидекель (УНОВИС) внес свой вклад в практическое применение основ Лисицкого. Именно в Витебске Лисицкий создал свои знаменитые ПРОекты Утверждения Нового (ПРОУН).

Проуны Лисицкого – это, практически, таблица умножения для архитектора. Современные программы проектирования работают по этому принципу, не смотря на то, что он был разработан в 20-е годы 20 века.

На конференции посвящённой 100-летнему юбилею УНОВИС в Витебске присутствовала Валерия Лисицкая, которая согласилась дать интервью Витебскому курьеру.

— Добрый день, Валерия! Спасибо, что почтили наш город своим визитом!

— Добрый день! Мне, безусловно, приятно находится в городе Витебске и в Витебском художественном училище. Я являюсь не только носителем крови, но и популяризатором идей моего прадеда. Надеюсь, его идеи мной поняты и переданы верно.

— Правда ли, что именно Лисицкому мы обязаны за творчество Малевича в нашем городе?

— Верно, Лисицкий обратился к Шагалу с предложением пригласить Малевича возглавить художественную мастерскую в Витебске. Малевич не ожидал и часто приговаривал: «Ай, да Лазарь! Ай да молодец! Умудрился меня из Москвы перетащить в провинциальный город!»

Между творцами существовало некое творческое притяжение, и они прекрасно дополняли друг друга. Малевич получил фундамент под супрематизм, а Лисицкий философию и энергию новаторства. Данное решение невозможно переоценить.

В изобразительном искусстве течение Супрематизм произвело революцию и открыло новые горизонты для архитектуры. По моему личному мнению Эль не до оценивал свой вклад.

— В Москве возведен объект Эля Лисицкого – редакция журнала «Огонек», однако многие его проекты так и остались на бумаге. Скажите, какой из проектов удивляет Вас больше других?

— Это, конечно, проект горизонтального небоскреба.

Еще в 20-х г. прошлого века Лисицкий ответил на вопрос: «Как по максимуму сохранить старинную застройку и построить современный небоскреб?» Это и сегодня остается ультрасовременной идеей.

— В каком из городов по Вашему мнению возможно построить это небоскрёб? Может быть Витебск?

— Я сегодня была на экскурсии по городу. Мне очень понравился Витебск. У вас хорошее сочетание современных широких улиц и старинной уютной части, но не думаю, что здесь это возможно. Это как в семье. Ребенок вырастает и дом ему становится тесен. Он вырос и ему нужны новые широкие горизонты для реализации. Так и Витебск. Это родитель Лисицкого-любимый, уютный город, но для его проекта нужен мегаполис. Я вижу эти небоскребы на Востоке. Возможно

это Китай или Сингапур.

— В настоящее время многие молодые и талантливые специалисты уезжают из города в поиске лучшего будущего, с чем это связано?

— Не могу сказать точно. Скорее всего – это симбиоз. Для того чтобы вырасти и разносторонне сформироваться – нужно увидеть как можно больше вокруг себя. По-моему, это является главной причиной.

— Далекие от градостроительных тем люди наблюдают связь между ПРОУНами Лисицкого и конструктором Лего . Как вы думаете, существует ли такая связь?

— Интересное наблюдение. Связь конечно есть. ПРОУНы это любая трехмерная конструкция от книжки до небоскреба. Интересно было бы пообщаться с представителями Лего на предмет авторства.

— Спасибо большое, Валерия. Приезжайте к нам почаще.

Интервью с имиджмейкером: «Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые»

Правила ввоза товаров на территорию ЕАЭС разъяснили в Витебской таможне

Территория Витебской области расширится

В Толочине из горящей квартиры спасли двоих мужчин, эвакуировано 8 человек

Будзьма беларусамі! Як адсвяткавалі дзень роднай мовы ў Віцебску