Как проходили мероприятия, посвященные 100-летию УНОВИС в Витебске и Минске

13 февраля в музее ВНХУ продолжила работу научно-практическая конференция, посвященная 100-летию создания творческого объединения УНОВИС.

В музее было организовано несколько обучающих классов в которых проводили лекции об истории и философии, практические занятия и презентации современных последователей супрематизма и связанных с ним направлении.

Выступили витебские специалисты:

Валерий Шишанов – заместитель директора Витебского краеведческого музея,

Светлана Мясоедова – ведущий специалист Государственного архива,

Ирина Логунова и Анна Петько – научные сотрудники музея Шагала,

Валентина Кириллова – объединение УНОВИС-форум,

Татьяна Котович – профессор кафедры Витебского государственного университета,

Артемий Василевич – Центр современного искусства.

В мероприятии приняли участие также гости из Минска:

Михаил Борзна – Белорусская государственная академия искусств,

Антон Денисов – доцент кафедры БНТУ,

Игорь Духан – БГУ,

Владимир Шолк – известный дизайнер книг.

Посетили конференцию и гости из России:

Игорь Смекалов и Ирина Пронина – Государственная Третьяковская галерея,

Михаил Рошняк – художник (Москва),

Ирина Заика – архитектор (Москва),

Денис Машаров (Москва),

Ирина Федотова (Москва).

Санкт-Петербург представили следующие участники:

Анна Толстикова – творческое объединение Agorapro ,

, художники Валерий и Наталья Черкашины,

Эдуард Кубенский – издательство TATLIN.

Из Нидерландов прибыл Виллем Ян Рендерс из Музея Ван Аббе.

В кино клубе «Диалог» демонстрировался фильм «УНОВИС» Киностудии «Беларусьфильм». Состоялась встреча с режиссером фильма Евгением Сетько.

В 18:00 в Концертном зале Витебск горожан и гостей ждала культурная программа #SUPREMШТОРМ_ночь.

Художники демонстрировали свое видение данной темы.

Очень оживил действо известный художник из Москвы Валерий Черкашин с помощью Натальи Черкашиной на глазах у зрителей он провел интересный перформанс «Измерение_Малевич». На глазах у зрителей он провел театральное действо и создал уникальную работу, которая была передана в Центр современного искусства Витебска.

Валерий и Наталья Черкашины (Москва).

Перформанс Галины Васильевой «Красный квадрат» впечатлил зрителей оригинальной идеей и воплощением футуристического взгляда на творчество супрематистов.

Анти-кафе « Киномарафон » представило вниманию зрителей документальные фильмы на тему искусства 20 века.

Супрематический неБалет «Уна дочь Казимира» кроме ошеломляюще красивого действа позволили зрителям лично увидеть небо супрематизма.

Музыкальный батл DJ vs DJ пригласил участников послушать современную музыку и потанцевать.

Закончился этот насыщенный творчеством и красками день огненной инсталляцией Василия Васильева и его группы FIRE.CODA : «Праздничный реактор “Атома”»

100 летний Юбилей УНОВИС состоялся.

14 февраля торжества продолжились. Состоялось торжественное гашение художественного маркированного конверта посвященного 100-летию УНОВИС.

Далее гости отправились в Минск, где мероприятия продолжились. В частности, состоялось торжественное открытие выставки архитектора супрематиска из Витебска Лазаря Хидекеля.