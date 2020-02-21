Под Витебском открыли современный молочнотоварный комплекс

В Витебском районе открыли молочнотоварный комплекс «Яновичи» вместимостью 1440 голов дойного стада. Торжественное открытие состоялось 12 февраля в рамках выездного семинара на Витебской бройлерной птицефабрике, представляющей собой сегодня многопрофильную интеграционную структуру, развивающую как птицеводство, так и молочное животноводство и растениеводство.

На комплексе комфортные условия для обслуживающего персонала, построены отдельные здания для содержания телят, молодняка и нетелей, дойных коров, доильно-молочный блок, родильное отделение, внедрена фильтрационно-сушильная установка, позволяющая организовать непрерывный цикл сушки органики с последующим использованием в качестве подстилочного материала (в республике только на двух объектах опробована подобная технология). В марте для обеспечения работников жильем планируется заложить 24-квартирный жилой дом, сообщают Витебские вести.

На открытии нового объекта Витебской бройлерной птицефабрики присутствовали председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, председатель Витебского райисполкома Геннадий Сабынич, председатель правления БРРБ Андрей Жишкевич.

— В добрый путь с Надеждой, – так напутствовала работников комплекса «Яновичи» генеральный директор ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» Анна Норкус. Это символичное имя — Надежда — дали первому теленку, родившемуся на современной ферме, возведенной за 11 месяцев и введенной в строй с опережением планировавшихся сроков.

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