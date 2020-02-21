Впервые витебское предприятие удостоено специальной награды Госстандарта «Лучший в отрасли»

Обувная компания «Белвест» стала первым на Витебщине обладателем специальной награды в номинации «Лучший в отрасли», которая появилась в 2016 году в рамках традиционного конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Церемония награждения производителей за достижения в области качества прошла сегодня в облисполкоме с участием главы региона Николая Шерстнёва и директора РУП «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации» Павла Яковлева.

Конкурс проводится Госстандартом совместно с облисполкомом с 2002 года. По итогам 2019-го его лауреатами стали 16 предприятий, представивших 24 наименования продукции. Более половины из них добились двойного и даже тройного успеха.

Так, помимо диплома за качество и звания «Лучший в отрасли» СООО «Белвест» удостоено специальной награды «Лучший в регионе». Поставский молочный завод пополнил копилку призов также тремя наградами, в том числе «Стабильное качество» и «Новинка года».

Наряду с победой в конкурсе товаров ОАО «Керамика» и Витебский ликеро-водочный завод удостоены специальных наград «Лучший в регионе», сообщают «Витебские вести». Среди лауреатов также Полоцкий молочный комбинат, ПУП «Нить», ОАО «Витебскхлебпром», Витебский и Глубокский мясокомбинаты, кожевенно-обувной холдинг «Марко», «Полимир», «Витебскдрев», Оршанский станкостроительный завод «Красный борец», Витебский маслоэкстракционный завод.

Впервые премией облисполкома за достижения в области качества отмечены ОАО «БелВитунифарм» и оршанское УП «Нить» Белорусского общества глухих. Кроме них дипломы лауреатов в этой номинации получили ОАО «Объединение «Лотос», Витебская бройлерная птицефабрика, ОАО «Инвет» и Витебский мясокомбинат.