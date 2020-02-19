Марк Хидекель стал почетным членом Союза архитекторов Беларуси

Решением Белорусского союза архитекторов удостоверение почетного члена было вручено Марку Хидекелю — архитектору, дизайнеру, доктору наук, председателю Международного общества Лазаря Хидекеля и премии Хидекеля, «за большой личный вклад в развитие архитектуры и градостроительства, укрепление творческих связей между архитекторами наших стран».

Марк Лазаревич Хидекель — сын первого в мире архитектора-супрематиста, видного деятеля УНОВИСА, уроженца Витебска Лазаря Марковича Хидекеля. Он родился в 1946 году в Ленинграде, где прошла большая часть творческой жизни его отца.

Будучи долгие годы руководителем мастерской Ленпроекта, Лазарь Маркович Хидекель оставил заметный след в советской и мировой архитектуре. Он сам себя называл «художник-архитектор», «архитектор-фантаст». Кроме реальных и в высшей степени практичных разработок, которые внесли большой вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне, в мирное освоение космоса, он рисовал супрематические «голубые города» будущего, увидеть которые можно на первой в Беларуси персональной выставке Лазаря Хидекеля, которая проходит сейчас в Национальном художественном музее при поддержке Центра белорусско-еврейской культуры и компании А1, сообщает sb.by.

Его сын Марк Хидекель также начинал свою карьеру в Ленинграде. Позже с семьей эмигрировал в США, внес заметный вклад в архитектурный облик Нью-Йорка. Убежденный последователь УНОВИСа, он стремится воплотить архитектурные идеи витебских мечтателей в реальные градостроительные концепции и постройки.

— У отца есть надводный город, который был создан в ответ на самое большое наводнение, которое было в Петрограде в 1924 году, когда вода поднялась на три метра, — рассказывает Марк Хидекель. — Отец создал проект «города на опорах», который будет подниматься и опускаться вместе с водой. Им были сделаны подробнейшие технические описания того, какие будут задействованы механизмы и как все это будет происходить. Сейчас мы занимаемся защитой Нью-Йорка от ураганов и наводнений, и утопические «города на опорах» Лазаря Хидекеля стали частью специального регулирования строительства на побережье Атлантического океана и других заливов в районе Нью-Йорка.

Другой пример, о котором поведал Марк Хидекель:

— В центре Нью-Йорка рядом с самым дорогим городским районом построили мусорную станцию. Цена недвижимости моментально упала. К нам обратились, что делать. Мы предложили — опять-таки на основе идей, рожденных в Витебске сто лет назад, — многоуровневый ступенчатый парк. В результате станция остается невидимой, как бы за архитектурной ширмой зеленого строительства.

— Те, кто приходят на выставку, возможно, не знают, что уважаемый Лазарь Хидекель — архитектор. Марк Хидекель — тоже архитектор. Марк, внук Лазаря — тоже архитектор, — сказал, вручая Марку Лазаревичу новенькое членское удостоверение, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Михаил Гаухфельд.

С белорусским архитектурным сообществом Марк Хидекель начал сотрудничать буквально несколько месяцев назад. 12 октября в рамках фестиваля «Архитектурная осень —2019» он лично вручил учрежденную им Международную премию имени Лазаря Хидекеля за инновационные и экологические решения в архитектуре двум участникам Республиканского конкурса дипломных проектов и одному участнику конкурса «Леонардо». Планируется, что премия Лазаря Хидекеля теперь будет вручаться в Минске ежегодно.

Примечательно, что оценки Марка Хидекеля и белорусского архитектурного сообщества полностью совпали, а лекции, прочитанные нашим гостем, вызвали живейший интерес.

— Марк Лазаревич, вы как член Белорусского союза архитекторов должны внести свой вклад не только в Нью-Йорк, но и в Минск, — полушутливо сказал на церемонии вручения членского удостоверения председатель Белорусской конфедерации творческих союзов, генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.

На что Марк Хидекель ответил:

— Это обязывает! Но любые обязанности всегда исходят от сердца. Мой отец всегда мечтал что-то сделать для Витебска и вообще для Беларуси. Мне кажется, что эта зеленая красивая земля вдохновила его на футуристические проекты. От Шагала он перенял идею полета над Витебском, а затем вместе с Малевичем улетел в космос, но вернулся и встал на крепкую землю. Эти бытовые и космогонические моменты слились в Лазаре в одно целое, и он до последнего дня жизни мечтал о своих городах, о прекрасной стране Беларуси, о Витебске.

На пресс-конференции он высказался еще определеннее:

— Есть такая простая поговорка — где родился, там и пригодился. Мне кажется, что белорусские земли ждут каких-то архитектурных новостей и архитектурных проектов, которые спровоцированы вот этими, казалось бы, безумными идеями сто лет назад. И мы, если у нас хватит сил и здоровья, постараемся этому помочь и это воплотить. Персональная выставка Лазаря Хидекеля в Национальном художественном музее — это, я считаю, небольшой, но очень важный этап в освоении этого наследия и возвращении на эту красивую зеленую землю того, что она заслуживает. Как говорил мой отец, «люди будут видеть небо, не поднимая головы».

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