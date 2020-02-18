Инситное искусство Витебской области признано историко-культурной ценностью Беларуси

Редакция
Культура

Инситное искусство Витебской области признали историко-культурной ценностью Беларуси. От северного региона это уже 15-й элемент нематериального культурного наследия страны.

Наивное искусство Витебск

Фото: vitvesti.by

Инситное искусство (так называемое наивное искусство)  – это одно из направлений примитивизма. Оно включает в себя изобразительное творчество художников-самоучек: живопись, графику, резьбу по дереву, скульптуру, архитектуру, декоративное направление, пишут «Витебские вести».

Инситное искусство

Фото: vitvesti.by

Наивные произведения, обладающие ярко выраженной индивидуальностью, трогают зрителя непосредственностью, искренностью.

Возникновению инситного искусства на Витебщине способствовали богатые традиции цехового ремесла, которое успешно развивалось на протяжении XVII – начала ХХ веков. В первой половине ХХ века оно приобрело формы индивидуального творчества. Художнические навыки бывших маляров использовал Марк Шагал в оформлении Витебска во время революционных праздников. Далее народные творцы развивались в рамках художественной самодеятельности советского времени и народной деревенской культуры.

Антонина Моисеева из Витебска выражает эмоции на холсте. Каждая работа – отдельная история. Рассказ из прошлого, как совсем юной она отбивала курицу у коршуна. Родная деревенька, где сегодня всего четыре дома. Купальские мотивы. Триптих о жизни Шагала.

– Когда я начинала писать, всплывали картинки из моего детства, – рассказывает художник-самоучка. – И все это хочется оставить не только у себя в памяти, но и показать детям, внукам. Ведь на моих картинах прошлое не только мое, но и всех белорусов, поэтому хотелось бы, чтобы мы помнили о прошлом, возрождая его в настоящем.

В современной культурной жизни северного региона Беларуси инситное творчество художников и резчиков занимает значительное место: проводятся персональные, групповые, региональные выставки.

Существует он с 1947 года – старейший в Беларуси. Сегодня это порядка 30 человек. Причем многие неоднократно участвовали в международных пленэрах и выставках, посвященных инситному искусству. В «Двине», к слову, в настоящее время можно ознакомиться с творчеством одной из самых ярких представительниц направления Маргариты Сайфугалиевой.

Но не только Витебск славится развитым инситным искусством. В этом жанре преуспели и в других городах области: Верхнедвинске, Бешенковичах, Орше, Лиозно, Браславе, Городке, Дубровно, Поставах, Лепеле, Глубоком и Полоцке. Там создают свои работы яркие представители направления инситного искусства, признанного нематериальным культурным наследием Беларуси.

– Признание на государственном уровне дает повод гордиться местом, где ты проживаешь, людьми, которые развивают творчество, – отметил директор Витебского областного методического центра народного творчества Екатерина Лабуко. – А район получает свой бренд, который можно использовать в туристических целях.

Казимир Малевич – родоначальник супрематизма – наша гордость, память и боль

Добавить комментарий


Loading...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ