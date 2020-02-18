Инситное искусство Витебской области признано историко-культурной ценностью Беларуси

Инситное искусство Витебской области признали историко-культурной ценностью Беларуси. От северного региона это уже 15-й элемент нематериального культурного наследия страны.

Инситное искусство (так называемое наивное искусство) – это одно из направлений примитивизма. Оно включает в себя изобразительное творчество художников-самоучек: живопись, графику, резьбу по дереву, скульптуру, архитектуру, декоративное направление, пишут «Витебские вести».

Наивные произведения, обладающие ярко выраженной индивидуальностью, трогают зрителя непосредственностью, искренностью.

Возникновению инситного искусства на Витебщине способствовали богатые традиции цехового ремесла, которое успешно развивалось на протяжении XVII – начала ХХ веков. В первой половине ХХ века оно приобрело формы индивидуального творчества. Художнические навыки бывших маляров использовал Марк Шагал в оформлении Витебска во время революционных праздников. Далее народные творцы развивались в рамках художественной самодеятельности советского времени и народной деревенской культуры.

Антонина Моисеева из Витебска выражает эмоции на холсте. Каждая работа – отдельная история. Рассказ из прошлого, как совсем юной она отбивала курицу у коршуна. Родная деревенька, где сегодня всего четыре дома. Купальские мотивы. Триптих о жизни Шагала.

– Когда я начинала писать, всплывали картинки из моего детства, – рассказывает художник-самоучка. – И все это хочется оставить не только у себя в памяти, но и показать детям, внукам. Ведь на моих картинах прошлое не только мое, но и всех белорусов, поэтому хотелось бы, чтобы мы помнили о прошлом, возрождая его в настоящем.

В современной культурной жизни северного региона Беларуси инситное творчество художников и резчиков занимает значительное место: проводятся персональные, групповые, региональные выставки.

Существует он с 1947 года – старейший в Беларуси. Сегодня это порядка 30 человек. Причем многие неоднократно участвовали в международных пленэрах и выставках, посвященных инситному искусству. В «Двине», к слову, в настоящее время можно ознакомиться с творчеством одной из самых ярких представительниц направления Маргариты Сайфугалиевой.

Но не только Витебск славится развитым инситным искусством. В этом жанре преуспели и в других городах области: Верхнедвинске, Бешенковичах, Орше, Лиозно, Браславе, Городке, Дубровно, Поставах, Лепеле, Глубоком и Полоцке. Там создают свои работы яркие представители направления инситного искусства, признанного нематериальным культурным наследием Беларуси.

– Признание на государственном уровне дает повод гордиться местом, где ты проживаешь, людьми, которые развивают творчество, – отметил директор Витебского областного методического центра народного творчества Екатерина Лабуко. – А район получает свой бренд, который можно использовать в туристических целях.

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