Представьте участок, где каждый элемент продуман до мелочей: от стиля плитки на дорожках до солидного вида ограждения. В этой статье вы откроете для себя полный ассортимент GARD — от изящных коллекций тротуарной плитки до надёжных бетонных блоков для забора — и узнаете, как сочетать их в единой концепции. Мы расскажем о ключевых сериях, технических преимуществах, дизайнерских лайфхаках и покажем реальные примеры, чтобы вы могли сразу перейти от идеи к воплощению.
Почему комплексное решение «плитка + забор» выгоднее отдельных покупок?
Снижение затрат на логистику и монтаж. При закупке плитки для дорожек и блоков для забора в рамках одного проекта GARD предлагает специальную скидку на доставку и монтаж.
Гармония стиля. Единые цветовые палитры коллекций («Ривьера Колормикс», «Пошаговая плита») позволяют подобрать плитку и блоки, которые точно совпадают по оттенку и текстуре.
Упрощённая техническая совместимость. Толщина плитки (60 мм) и высота стандартного блок-пролёта сбалансированы для согласованного крепления ландшафтных элементов.
Гарантия и сервис от одного производителя. Официальная гарантия 3 года по ГОСТу на плитку и блоки, а срок службы изделий — более 30 лет.
Ассортимент тротуарной плитки GARD: серии, форматы и технические характеристики
Коллекция «Ривьера Колормикс» – флагманская линейка с уникальной технологией Color Mix, позволяющей комбинировать два–три оттенка в одном элементе. Варианты цвета: «Город», «Шоколад», «Графит», «Мрамор», «Арктика», «Капучино», «Контраст», «Сангрия».
Коллекция «Пошаговая плита» – универсальный прямоугольный формат 100×40×8 см, оптимальный для пешеходных дорожек и зон отдыха. Выпускается в цветах «Серая», «Шоколад», «Арктика», «Мрамор».
Технические характеристики:
Толщина: 60 мм – оптимальная для ходовых нагрузок и легковых автомобилей.
Прочность: класс В25 (300–400 кг/см²) – выдерживает высокие динамические нагрузки.
Морозостойкость: F300–400 – более 300 циклов замораживания-оттаивания без потери прочности.
Водопоглощение: ≤ 6 % – минимальное насыщение влагой, позволяет снизить риск растрескивания в холодное время года.
Преимущества: идеальная геометрия по ГОСТу, стойкий цвет благодаря импортным красителям, долговечность более 30 лет, лёгкость монтажа благодаря чётким формам.
Ассортимент блоков для забора GARD: модули, декор-элементы и варианты монтажа
Пролетные блоки (модули): стандартный размер 500×200×200 мм; доступны цвета «Тирамису», «Мрамор», «Шоколад», «Графит», «Арктика», «Дым», «Капучино», «Туман», «Сангрия».
Крышки на блок пролетный: декоративное завершение секций забора; те же оттенки, что и у основных модулей.
Технические параметры:
Вес одного блока: ≈ 27 кг – обеспечивает устойчивость конструкции.
Высота секции: до 2 м (с учётом колонн и крышек).
Монтаж: сборно-разборная система на специальный клей или цементный раствор; возможна скрытая гидроизоляция стыков.
Преимущества: высокий уровень звуко- и ветрозащиты, устойчивость к коррозии и биологическим воздействиям, простота обслуживания.
Дизайнерские рекомендации: как сочетать плитку и забор для эстетики и функциональности
Принцип контраста. Для монохромных заборов («Графит», «Дым») выбирайте более светлую плитку («Мрамор», «Арктика») — усилится визуальный объём пространства.
Гармония фактур. При использовании крупноформатной «Пошаговой плиты» комбинируйте со «спокойными» заборами без ярких декоров, чтобы не перегрузить восприятие.
Линейные акценты. Оформляйте дорожки вдоль секций ограждения, используя плитку «Ривьера» с акцентными вставками другого цвета (Color Mix «Контраст»).
Зонирование. Зонируйте участок: основная дорожка — плитка 100×40 см, площадка у входа — крупный модуль «Ривьера», и ограждение повторяет оттенок площадки для целостности композиции.
Растительность и декор. Включайте низкорослые кустарники вдоль забора на цветовой контраст: темный «Шоколад» + белые камни и светлая плитка «Серая».
Пошаговый алгоритм выбора и заказа продукции GARD
Консультация по телефону или через сайт. Специалисты по продаже подскажут оптимальные серии и цвета под ваш проект.
Подбор образцов. Физические образцы плитки и блоков из нужных серий для оценки цвета и фактуры в шоуруме.
Расчёт сметы и оформление заказа. Онлайн-калькулятор или менеджер формируют подробный прайс-лист по видам и объёмам продукции.
Оплата удобным способом. Для физлиц: наличные, карта, рассрочка «Халва»; для юрлиц – безналичный расчёт по договору.
Доставка и разгрузка. Собственный автопарк с манипулятором доставит продукцию до объекта; опция разгрузки краном.
Монтаж и приёмка работ. Рекомендации по выбору проверенных бригад укладчиков и монтажников от GARD.
Практические кейсы: вдохновляющие примеры оформления участков с плиткой и забором GARD
Кейс 1: Загородный коттедж под Минском
Клиент обратился в GARD с простой, но важной задачей — построить надёжный и эстетичный забор вокруг своего загородного участка. Наши специалисты взяли на себя весь цикл работ: провели замеры, предложили оптимальный вариант из сплошных бетонных блоков «Арктика», согласовали дизайн и цвет, организовали доставку и выполнили монтаж «под ключ». В результате клиент получил ровное и прочное ограждение высотой 1,8 м, которое идеально вписалось в ландшафт и обеспечило необходимую приватность. Он остался полностью доволен качеством исполнения, оперативностью и вниманием к деталям.
Кейс 2: Тротуарная плитка в загородном доме
Клиент обратился в GARD с просьбой качественно благоустроить пешеходные дорожки и площадку возле дома. Наши специалисты провели выезд на объект, сделали точные замеры и предложили коллекцию тротуарной плитки «Ривьера Колормикс “Шоколад”» за её тёплый оттенок и износостойкость. После согласования схемы укладки и необходимых объёмов мы организовали доставку материала и выполнили работы «под ключ»: подготовили основание, уложили плитку по беспесчаной технологии и уплотнили швы. В результате дорожки получили ровную поверхность с выразительным шоколадным оттенком, подчёркивающим архитектуру дома, а клиент остался более чем доволен скоростью, аккуратностью и долговечным качеством покрытия.
Часто задаваемые вопросы (FAQ) по плитке и блокам GARD
Сколько служит тротуарная плитка GARD? При правильной укладке — более 30 лет; гарантия 3 года по ГОСТу.
Какой минимальный объём заказа? От 10 м² для плитки и от 10 шт. для блоков.
Можно ли сочетать GARD с другими производителями? Да, но рекомендуем фирменные решения для полной технической и цветовой совместимости.
Как ухаживать за плиткой и забором? Регулярная очистка щёткой, при необходимости — промывка водой; герметизация швов каждые 5 лет.
Есть ли оптовые цены для крупных проектов? При заказе от 1 000 м² — специальные условия и прямые переговоры с руководителем отдела продаж.
Начните оформление вашего участка с GARD уже сегодня
Подытожим: GARD предлагает комплексные решения по тротуарной плитке и блокам для забора под ключ, гарантирующие долговечность, стиль и удобство монтажа.
Закажите бесплатный выезд специалиста, получите образцы и расчёт сметы в течение 24 часов.
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +375 (29) 331-30-90.
Адреса шоурумов:
г. Минск ул. Сурганова, 57Б, ТЦ Европа, 5-ый этаж, оф. 160 и 6 этаж, офис 186.
г. Гродно, ул. Будённого, 48а 1-ый этаж, каб. 19
г. Брест, ул. Ленинградская, 37 3-ий этаж, офис 303
г. Гомель, проезд Геофизиков, 1 1-ый этаж, офис 1-11
С GARD ваш участок станет образцом красоты, прочности и современного дизайна!