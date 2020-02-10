Ураган Сабина прикоснулся к Витебску

С 9 февраля Западная Европа подверглась разрушениям от урагана Сабина. 10 февраля ураган прошелся по Германии — разрушения по всей стране, есть пострадавшие. Два человека получили ранения от упавшего дерева. На немецких возвышенностях в Шварцвальде утром зафиксирована скорость ветра в 177 километров в час. В южных регионах Германии ураган еще бушует.

В Чехии ураган обесточил более 100 тыс пользователей. Был обесточен пражский зоопарк. В Чехии действует красный уровень опасности.

В Польше были отменены 12 рейсов из Международного аэропорта Варшавы им. Шопена. Отменены круизы на паромах. Есть разрушения. О жертвах данных пока не поступало.

В Витебске с 10 утра ощущается шквалистый ветер. По прогнозу Gismeteo температура воздуха составит +3°C, ожидается мокрый снег. Скорость ветра достигнет 35 метров в секунду, порывы до 50 метров в секунду.

На 11 февраля Белгидромет продлил предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении.

У природы нет плохой погоды, особенно когда тепло в душе.

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Завершено строительство участка Полоцкого путепровода над железнодорожными путями. Фото

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