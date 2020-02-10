В Полоцке сгорел гараж, в котором стоял почти новый автомобиль. Видео происшествия

8 февраля в около семи часов вечера в службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля в гараже по улице Гагарина в городе Полоцке. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Как выяснилось, внутри гаража стоял автомобиль 2018 года.

Проводится проверка по факту произошедшего.

На перекрестке в центре Витебска сгорел автомобиль. Водитель успел выскочить из пылающей машины

«Фольксваген Пассат Б-5» сгорел в Лепельском районе. Видео происшествия

Автомобиль сгорел в гараже в Чашниках

В Витебске в Билево из-за конфликта между соседями сгорело три автомобиля