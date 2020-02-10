В Полоцке сгорел гараж, в котором стоял почти новый автомобиль. Видео происшествия

8 февраля в около семи часов вечера в службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля в гараже по улице Гагарина в городе Полоцке. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
Как выяснилось, внутри гаража стоял автомобиль 2018 года.
Проводится проверка по факту произошедшего.
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