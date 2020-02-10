Безработным в Витебске предлагают обучение и работу водителями троллейбусов

«Витебский областной учебный центр ЖКХ», филиал «Городской электрический транспорт г.Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» по направлениям Витебского городского центра занятости проводит набор в группу подготовки по профессии водитель троллейбуса (категории «I»). Об этом сообщается на сайте филиала ОАО «Витебскоблавтотранс».
Организаторы обучения гарантируют курсантам последующее трудоустройство.
Срок обучения составляет 4 месяца, форма обучения дневная.
Прием заявлений производится до 26.02.2020 года по адресу: г. Витебск, ул. С. Панковой, д.1, отдел кадров. Занятия начнутся в феврале.
Набор в группу осуществляется по результатам собеседования.
Естественно, к соискателям предъявляются требования: отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории «I», возраст от 21 до 40 лет, образование не ниже среднего.
За справками предлагается обращаться по городским телефонам: 68-73-32; 68-73-47
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1 комментарий
А везде говорят,что Беларусь — страна для жизни…Что за дискриминация по возрасту. В 41 год я, значит, можно брать лопату и идти закапываться на кладбище…Воистину,есть железный повод ненавидеть это государство.