Безработным в Витебске предлагают обучение и работу водителями троллейбусов

«Витебский областной учебный центр ЖКХ», филиал «Городской электрический транспорт г.Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» по направлениям Витебского городского центра занятости проводит набор в группу подготовки по профессии водитель троллейбуса (категории «I»). Об этом сообщается на сайте филиала ОАО «Витебскоблавтотранс».

Организаторы обучения гарантируют курсантам последующее трудоустройство.

Срок обучения составляет 4 месяца, форма обучения дневная.

Прием заявлений производится до 26.02.2020 года по адресу: г. Витебск, ул. С. Панковой, д.1, отдел кадров. Занятия начнутся в феврале.

Набор в группу осуществляется по результатам собеседования.

Естественно, к соискателям предъявляются требования: отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории «I», возраст от 21 до 40 лет, образование не ниже среднего.

За справками предлагается обращаться по городским телефонам: 68-73-32; 68-73-47

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