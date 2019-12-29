Специально для Витебска «Белкоммунмаш» разработал новую модель троллейбуса

Холдинг «Белкоммунмаш» приступил к выпуску партии троллейбусов новой модели АКСМ-43300D, созданной специально для Витебска. Первая такая машина, состоящая из двух сочлененных секций, в ближайшее время появится на улицах города.



Вместимость новой машины составит 170 пассажиров. Автономный ход позволит обслуживать маршруты как с контактной сетью, так и без нее, сообщает vitvesti.by.

Новая техника будет курсировать на маршруте № 12 от железнодорожного вокзала до микрорайона «Билево-3». Об этом сообщил заместитель директора предприятия «Горэлектротранс» Виктор Кожух. Он считает, что пополнение парка более вместительными машинами существенно сократит время ожидания на остановках в густонаселенных микрорайонах, где нет контактной сети.

Для обслуживания новых троллейбусов потребуются дополнительные кадры. Предприятие «Горэлектротранс» уже объявило набор на курсы водителей троллейбусов.