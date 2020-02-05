4 года 6 месяцев дали бывшему председателю Шумилинского райисполкома Александру Снарову

Витебский областной суд сегодня огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова. Обвиненный в коррупции, не считает себя виновным. «Витебский Курьер» неоднократно писал об этом деле.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, суд постановил лишить Александра Снарова права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями на срок 5 лет.

Бывший глава района обвинялся по нескольким статьям УК: ст.242 (уклонение от погашения кредиторской задолженности), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст.427 (служебный подлог с целью искажения данных отчетности), ч.2 ст.430 (получение взятки повторно или в крупном размере), сообщает Белта.

Напомним, Александр Снаров был председателем Шумилинского райисполкома с конца 2015-го до ноября 2018 года. По материалам уголовного дела, в этот период чиновник злоупотреблял властью и превышал служебные полномочия. Остальные преступления, которые вменялись ему в вину, он совершил до вступления в эту должность, когда руководил сельхозпредприятием «Крынки» в Лиозненском районе.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

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