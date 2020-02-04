За 12 долларов можно купить кирпичную башню под Оршей?

В деревне Юрцево Оршанского района на аукционе будет продана кирпичная водонапорная башня. Стартовая цена — одна базовая величина (25,5 рублей), что эквивалентно примерно 12 долларов США.

Объект расположен возле Орши на автодороге «Минск-Москва».

Трехэтажное кирпичное здание башни общей площадью чуть более 45 квадратных метров было построено в 1957 году. В лот также входит артезианская скважина и право аренды на 25 лет земельного участка площадью 0,0212 гектара, сообщают ННВ.

Аукцион по продаже этого объекта недвижимости состоится 5 марта в здании комитета «Витебскоблимущество» в Витебске, начало торгов в 15:00.

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