В Витебском горисполкоме прошел первый в 2020 году аукцион

По итогам первого в 2020 году аукциона в Витебском горисполкоме бюджет областного центра пополнится более чем на 280 тыс рублей. На аукционе было выставлено как недвижимое имущество на продажу, так и арендная недвижимость. В дальнейшем недвижимость города, в том числе объекты имеющие историко-культурную ценность, планируется использовать для организации торговли и общепита.

Самый напряженный торг развернулся за право трехлетней аренды нежилого помещения площадью 117,7 кв. м на ул. Суворова, 10 — 5. Лот привлек трех участников, в том числе известные в городе сети общепита. В ходе аукциона цена поднялась в 77 раз. Победитель определился на 89-м шаге, когда стоимость превысила 38,4 тыс. рублей, пишу «Витебские вести«. Победитель сообщил, что новым арендатором стала компания витебского бизнесмена Дмитрия Скиндерева. В этом же здании расположен принадлежащий ей гастробар «Гурман», который планируется расширить за счет помещения на втором этаже.

Самым дорогим стал лот, в состав которого включены два помещения общей площадью почти 140 кв. м на первом этаже жилого дома на ул. Комиссара Крылова, 3. Единственный претендент согласился выкупить историко-культурную ценность почти за 205 тыс. рублей (это увеличенная на 5% начальная цена). Рядом расположено кафе «Клюква», так что по соседству может появиться конкурент. Недвижимость продавалась в собственность, одно из условий — организация объекта общественного питания.

Будет вовлечено в оборот помещение бывшего магазина №9 сети «Витебские продукты» на ул. Коммунистической, 19. Около четырех месяцев прошло после его закрытия, теперь новый арендатор обязуется использовать недвижимость под офис либо создать здесь сервисный или торговый объект. Он выкупил право аренды почти за 11 тыс. рублей.

Всего по результатам аукциона новые собственники или арендаторы появятся у шести объектов городской недвижимости общей площадью почти 1 тыс. кв. м.