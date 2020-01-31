Новый стадион ВГУ откроется уже весной. Что там будет?

Близится к завершению модернизация стадиона Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, который расположен прямо за университетом по адресу Московский проспект, 33.

Осенью установили тренажёры, появилась тренажёрная площадка, сообщил Проректор ВГУ имени П.М. Машерова Геннадий Семёнович Овчинников. Он отметил, что в готовом варианте будет площадка для воркаута, две баскетбольных площадки, два поля для волейбола, футбольное поле, яма для прыжков. Также будет беговая дорожка (кольцевая) длиной 400 метров, пишет vitebsk.biz.

Ситуационный план (проект):

1 — площадка для мини-футбола.

2 — стадион.

3 — баскетбол.

4 — волейбол.

5 — воркаут.

6 — тренажерная площадка

Первый проректор ВГУ имени П.М. Машерова Богатырёва Валентина Васильевна рассказала про модернизацию:

— О крытие беговой дорожки сертифицировано и соответствует требованиям для проведения соревнований по лёгкой атлетике различных уровней. По инициативе университета будет установлен большой современный мультиборд, который сможет освещать не только происходящее на стадионе. Планируется также трансляция кинофильмов под открытым небом.

— Планируем завершить все работы весной. На сегодняшний день в незавершённом виде осталось около 15% объекта, — добавила Первый проректор.

Сейчас работы приостановлены по технологическим причинам — из-за холода. Нужно укладывать искусственное покрытие, которое требует сухой погоды и температуры выше 10°C.

Заказчиком объекта выступает ВГУ. Генподрядчиком является минское РУП «Белстройцентр». Дизайн-проект стадиона и его наполнение было разработано художественно-графическим факультетом университета.

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