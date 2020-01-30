ВГУ возглавила женщина — Лукашенко назначил ректором Валентину Богатыреву

Ректором Витебского государственного университета назначена Валентина Богатырева. На своем посту она сменила Алексея Егорова, который стал депутатом.

Валентине Богатыревой 43 года, она уроженка деревни Вировля Городокского района. В 1997 году она окончила Полоцкий государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а в 2001 году – аспирантура Белорусского государственного экономического университета по специальности «Бухгалтерский учет, статистика». В том же году госпожа Богатырева защитила кандидатскую диссертацию «Развитие учета формирования финансовых результатов на промышленных предприятиях Республики Беларусь», а в 2014 — докторскую диссертацию на тему «Финансовое управление воспроизводством человеческого капитала: теория, методология, моделирование», сообщает факты биографии нового ректора ВГУ news.vitebsk.сс.

В 2017 году Богатерва становится проректором ВГУ, а на следующий год занимает должность уже первого-проректора университета.

Валентина Богатырева стала первой за всю историю ВУЗа женщиной, которая возглавила этот университет. Ее назначение на должность ректора сегодня согласовал Александр Лукашенко.

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