Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020 году

От разработки до продажи за границу. Витебская область делает ставки на экспорт лекарственных средств, который должен увеличиться как минимум вдвое.

В целом, включая медицинскую помощь иностранцам, реабилитацию, санаторно-курортное лечение, заработать в регионе планируют не менее 12 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производить инновационные лекарственные средства будут в Витебской области. 10 лет назад начинали с выпуска суппозиториев, после добавились таблетки. В 2018-м стали разливать капли и препараты для инъекций. С этими фармпродуктами уже вышли на рынки шести стран бывшего Советского Союза.

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