Снова пешеход погиб под колесами фуры в Витебской области

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24 января около шести часов вечера на трассе автодороге М-1 «Брест-Минск-Граница Российской Федерации» неподалеку от деревни Муравничи Толочинского района под колесами большегрузного автомобиля погиб пешеход.

Фото: ГАИ Витебской области

По предварительной информации водитель 1986 года рождения, управляя автопоездом DAF, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть мужчину 1978 года рождения.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в областном ГАИ.

Фура сбила пешеходаВ результате наезда большегрузом пешеход получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и медики. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция обращает внимание: движение в темное время суток требует от всех участников дорожного движения предельной концентрации.

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