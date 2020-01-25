Снова пешеход погиб под колесами фуры в Витебской области

24 января около шести часов вечера на трассе автодороге М-1 «Брест-Минск-Граница Российской Федерации» неподалеку от деревни Муравничи Толочинского района под колесами большегрузного автомобиля погиб пешеход.

По предварительной информации водитель 1986 года рождения, управляя автопоездом DAF, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть мужчину 1978 года рождения.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в областном ГАИ.

В результате наезда большегрузом пешеход получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и медики. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция обращает внимание: движение в темное время суток требует от всех участников дорожного движения предельной концентрации.

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