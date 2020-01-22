Фургон сбил пешехода на Зеленогурской. Мужчина в реанимации

22 января в Витебске в результате ДТП пострадал очередной пешеход, мужчина находится в реанимации.

ДТП произошло сегодня, 22 января, в Витебске около 13 часов дня. По информации ГАИ Витебска, 22-летний водитель фургона Hyundai совершил наезд на пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода 30-летнего мужчину. Тот «смело» шагнул под колеса грузовика из-за остановившегося на автобусной остановке. В результате аварии невнимательный пешеход получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «ВОКБ». По факту ДТП проводится проверка, сообщили в Управлении ГАИ.