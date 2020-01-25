Вынесен приговор пьяному за рулем, сбившему насмерть девочку в Полоцке

Водитель Alfa Romeo, который в пьяном виде сбил в Полоцке двух девочек, одна из которых погибла, проведет 7 лет в колонии.

Трагедия произошла вечером 21 сентября прошлого года. Водитель Alfa Romeo при приближении к перекрестку решил обогнать ехавший перед ним автомобиль с включенным указателем левого поворота. При этом водитель выехал на левую по ходу движения обочину и сбил там двух девочек. Одна из них позднее скончалась в больнице.

На момент происшествия мужчина был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения (1,19 промилле).

22 января 2019 года Судом Полоцкого района и города Полоцка мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в частности, нарушил требования п.п. 10, 10.1, 84, 87, 88, 91, 91.2, 93, 93.1, 194, 194.7, 194.8 Правил дорожного движения и п. 2 приложения 4 к Правилам. Действия пьяного водителя привели в ДТП.

Суд Полоцкого района и города Полоцка на основании части 4 статьи 317 УК приговорил его к 7 годам лишения свободы. Судом также наложен запрет на управление автомобилем сроком на 5 лет.

Суд постановил взыскать с обвиняемого 130 000 рублей в счет возмещения морального вреда в пользу четырех потерпевших, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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