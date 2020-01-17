Суд в Полоцке сегодня рассматривает дело о ДТП с погибшей школьницей

Суд в Полоцке сегодня проведет первое заседание по уголовному делу в отношении пьяного водителя, который сбил двух 14-летних девочек, одна из них скончалась от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда Витебска.

Трагедия произошла вечером 21 сентября прошлого года. Водитель Alfa Romeo при приближении к перекрестку решил обогнать ехавший перед ним автомобиль с включенным указателем левого поворота. При этом водитель выехал на левую по ходу движения обочину и сбил там двух девочек. Одна из них позднее скончалась в больнице.

На момент происшествия мужчина был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения (1,19 промилле).

По данным следствия, машина была неисправна. В автомобиле была разгерметизирована рабочая тормозная система, о чем водитель знал. По результатам экспертных исследований, автомобиль перед ДТП ехал со скоростью не менее 100 км/ч, пишет Белта.

Следствие квалифицировало действия мужчины по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения). Ранее обвиняемый судим не был.