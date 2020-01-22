В Новополоцке произошло два ДТП, есть пострадавшие

21 января в Новополоцке произошло 2 дорожно-транспортных происшествия.

Первое ДТП произошло около 05-40 на ул. Молодежной. Житель Полоцка на автобусе King Long совершил наезд на 63-летнего новополочанина, который переходил дорогу на красный свет, сообщили в УГАИ Витебского облисполкома.

Еще одно ДТП произошло около 7 утра. 50-летний водитель Citroen Saxo, двигаясь в направлении ОАО «Нафтан», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, приподнятому в виде искусственной неровности. ДТП произошло в районе «Подстанции».

В результате ДТП пешеходы с различными травмами были госпитализированы в Новополоцкую центральную городскую больницу. По фактам ДТП проводится проверка.

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