В Пинске закрывается — в Витебске открывается. Инвестор из Конго создаст в Витебской области производство спичек

В Беларуси зарегистрирована компания «Белмэтч» которая займется производством спичечной соломки. Проект инвестора из Конго сопровождает Национальное агентство инвестиций и приватизации, в организации.

Национальное агентство инвестиций и приватизации приступило к взаимодействию с компанией SOCALCO SARL (Конго), которая входит в группу компаний DEWJI International со штаб-квартирой в ОАЭ, в августе 2019 года, сообщает Белта. Иностранный инвестор проявил потенциальный интерес к Беларуси. При поддержке НАИП были организованы визиты в нашу страну для всех заинтересованных.

В итоге компания из Конго приняла решение о создании производства в Витебской области и рассматривает свободную экономическую зону «Витебск».

«Проект иностранной компании заключается в создании производства спичечной соломки, которая затем будет экспортироваться для последующей обработки. SOCALCO SARL является крупнейшим производителем спичек на африканском континенте», — отметили в НАИП.

Эта новость, видимо, немало удивила руководство холдинга «Пинскдрев», который недавно закрыл принадлежащую ему спичечную фабрику в Пинске, где работало 300 человек. Пинская спичечная фабрика просуществовала 140 лет и была закрыта. Но страна не останется без спичек благодаря инвестору из Конго.

А вы знали, что в 1990 году «Нью-Йорк таймс» писала про Витебск и спички?

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