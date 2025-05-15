В Витебске построят высокотехнологичный завод по производству лекарств

В Витебске компания «Бион Хэлскеа», ставшая резидентом свободной экономической зоны «Витебск», планирует строительство нового завода по производству лекарственных препаратов. Предприятие будет осуществлять полный цикл производства медикаментов в соответствии со стандартами GMP ЕАЭС, что обеспечит высокое качество продукции и соответствие международным требованиям. Продукция завода будет ориентирована как на розничный рынок, так и на госпитальный сегмент. На первом этапе планируется создать 75 рабочих мест.

Хотя конкретные наименования препаратов пока не разглашаются, известно, что предприятие будет использовать современные технологии и автоматизированные системы управления производством, что соответствует тенденциям развития фармацевтической отрасли в регионе. Например, другие резиденты СЭЗ «Витебск», такие как ООО «Белкаролин», уже внедрили технологии V технологического уклада, включая использование искусственного интеллекта и интернета вещей для оптимизации производственных процессов.