Запрет на доступ к беларуским сайтам: названа возможная причина

Пользователи не смогут зайти на беларуские из-за рубежа по распоряжению Оперативно-аналитического центра при президенте.

В соответствии с распоряжением властей, с 19:00 24 марта до 23:59 25 марта 2025 года беларуские хостинг-провайдеры ограничат доступ к виртуальному хостингу из-за пределов страны. Согласно официальной версии, столь жесткие ограничения связаны с «угрозами для объектов информационной инфраструктуры и данных, обрабатываемых с их использованием».

Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшей хостинговой компании Беларуси ООО «Надежные программы» (hoster.by).

Хостинг-провайдер рекомендует учитывать блокировку Байнета для пользователей из-за границы в своей работе. Если вы пользуетесь внешними сервисами, будьте готовы к возможным сбоям, вызванным ограничениями.

Некоторые эксперты высказывают мнение, что запрет связан с инаугурацией Александра Лукашенко, назначенной на 25 марта.

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