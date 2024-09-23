Мининформ заблокировал 14 тысяч белорусских интернет-ресурсов

Беззаконие
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В Беларуси ограничен доступ к 14 тысячам интернет-ресурсов, более 5 тысяч интернет-ресурсов признаны экстремистскими. Об этом заявил министр информации Марат Марков с трибуны конференции «Международные стандарты в избирательном процессе: опыт и перспективы развития», передает государственное информационное агентство БелТА.

«Министерством информации на 1 сентября 2024 года приняты решения об ограничении доступа почти к 14 тысячам интернет-ресурсов, из которых более 5 тысяч были признаны экстремистскими», — заявил чиновник.

По его словам, с января 2015 года по январь 2020-го доступ был ограничен к 400 ресурсам, а с 1 января 2020 года по сентябрь 2024 года — к 5 тысячам.

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