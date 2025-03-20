Рынок недвижимости Витебска на подъеме: рекордные цены и ажиотажный спрос

Февраль 2025 года стал важным этапом для рынка недвижимости Витебска. Согласно последним данным, за этот месяц было заключено 236 сделок купли-продажи квартир — на 19% больше, чем в январе. Подобный всплеск активности фиксировался лишь в феврале 2020 года, когда объем сделок оказался на 7% выше текущего уровня. Однако самым значимым событием стало резкое увеличение стоимости жилья: средняя цена за квадратный метр достигла 792 долларов, что является максимальным значением за последние десять лет. Год назад цены были на 16% ниже, что говорит о высоких темпах роста стоимости недвижимости.

Динамика цен на жилье: какие квартиры дорожают быстрее?

Рост цен затронул не все сегменты рынка одинаково. В феврале средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах составила 789 долларов, увеличившись на 2,6% за месяц. Двухкомнатные квартиры подорожали до 758 долларов за метр (+3%). А вот трехкомнатные, напротив, подешевели — их стоимость снизилась на 5,5% и составила 686 долларов за квадратный метр. Эти изменения подтверждают актуальные предпочтения покупателей: однокомнатные и двухкомнатные квартиры остаются самыми востребованными. На их долю пришлось 37% и 38% всех сделок соответственно, тогда как трехкомнатные квартиры выбрали только в 22% случаев.

Сокращение предложения и его влияние на рынок

На фоне высокого спроса рынок испытывает дефицит предложений. По сравнению с предыдущим месяцем количество доступных квартир снизилось на 11%. Особенно заметно это в сегменте двухкомнатных квартир, которых стало меньше на 16%. Количество однокомнатных квартир также сократилось на 13%, а вот трехкомнатных — лишь на 3%. Такое положение дел обусловлено активным поглощением объектов на рынке и нежеланием продавцов снижать цены.

Медианные цены сделок также свидетельствуют о продолжающемся росте стоимости жилья. Средняя цена покупки однокомнатной квартиры составила 28,5 тысяч долларов, двухкомнатной — 36,5 тысяч, а трехкомнатной — 46 тысяч долларов. Это указывает на готовность покупателей инвестировать в недвижимость, несмотря на её удорожание.

Почему цены продолжают расти?

Эксперты объясняют текущий тренд сразу несколькими факторами. Во-первых, на рынке сохраняется ограниченное предложение, а спрос стабильно увеличивается. Во-вторых, в условиях экономической неопределенности покупка жилья рассматривается как надежный способ сохранения капитала. Особенно это актуально для тех, кто стремится защитить свои сбережения от инфляции и валютных колебаний.

Подобная динамика характерна не только для Витебска, но и для других регионов Беларуси. Так, средняя стоимость квадратного метра в городе в феврале составила 771 доллар, что также является рекордным значением. За год цены выросли на 12%, а за квартал — на 7,1%.

Перспективы рынка: что ожидать покупателям?

Текущие тенденции указывают на дальнейшее сокращение предложения, что может привести к еще большему росту цен. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие месяцы сохранится высокая активность покупателей, а дефицит квартир усилится. Для тех, кто планирует приобретение жилья, сейчас может быть подходящий момент для сделки, пока цены не поднялись еще выше.

Таким образом, рынок недвижимости Витебска демонстрирует уверенный рост, привлекая как инвесторов, так и обычных покупателей. Однако тем, кто хочет приобрести квартиру, стоит поторопиться: высокие темпы сделок и ограниченное предложение могут сделать покупку жилья сложнее в ближайшем будущем.