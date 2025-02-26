Витебская область снова на последнем месте: почему здесь самые низкие зарплаты?

В январе 2025 года, по данным Белстата, средняя зарплата в Витебской области составила всего 1996,7 рубля – самый низкий показатель по стране. Для сравнения, в Минске средний доход граждан достигает 3332 рубля, а в Гродненской и Гомельской областях он превышает 2100 рублей. При этом по Беларуси наблюдается общее снижение зарплат на 266,5 рубля.

Несмотря на давно установившийся разрыв между столицей и регионами, ситуация в Витебской области особенно удручает: здесь средний доход не только ниже общереспубликанского уровня (2427,4 рубля), но и заметно отстает от показателей других регионов. Особенно остро это ощущается среди работников бюджетного сектора – учителя получают около 1729 рублей, а врачи – чуть свыше 2000 рублей. Даже сотрудники таких учреждений, как библиотеки, архивы и музеи, получают порядка 1461 рубля.

Снижение зарплат в январе на 266 рублей по сравнению с декабрем является лишь частью общей картины. Хотя официальная статистика отмечает рост реальных доходов на 13,5%, этого явно недостаточно, чтобы покрыть возросшие расходы на продукты, коммунальные услуги и прочие нужды.

Особое внимание привлекает заметный контраст между высокооплачиваемыми отраслями и секторами с низкими доходами. Так, IT-специалисты зарабатывают в среднем 7500 рублей, в то время как работники растениеводства получают всего около 1884 рублей, а социальные работники – немного свыше 1500 рублей.

В течение многих лет Витебская область остается в тени более успешных регионов, и местные жители уже привыкли к тому, что их регион по большинству экономических показателей считается «аутсайдером».