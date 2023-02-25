Зарплата в Витебской области продолжает падать

В Беларуси номинальная начисленная зарплата составила 1684,9 рубля. Такие данные приводит Белстат.

В разбивке по регионам традиционно лидирует Минск со средней зарплатой в январе 2023 года в размере 2309,4 рубля ($872,5).

Далее с большим отрывом идут Минская и Гомельская области — 1686,8 рубля ($637) и 1543,1 ($583).

Во всех остальных областях страны в январе зарабатывали меньше 1500 рублей «грязными»: в Гродненской — 1493 рубля ($564), Брестской — 1465,7 ($554), Витебской — 1419,4 ($536), Могилевской — 1384,4 ($523).