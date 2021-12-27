Как изменилась средняя зарплата белорусов в ноябре в Витебской области

Средняя начисленная заработная плата в Витебской области по состоянию на ноябрь 2021 года снизилась на 4,3 бел руб и составила 1239,8 бел руб.

Лидером по уровню средней заработной платы среди регионов Беларуси — в ноябре 2021 года остается Минск. Здесь работникам в среднем начислялось 2070,7 бел руб. При этом ноябрьская номинальная начисленная среднемесячная заработная плата выросла в Минске на 11,1 бел руб по сравнению с октябрем, свидетельствуют оперативные данные Национального статистического комитета.

Согласно информации Белстата, на втором месте по зарплатам идет Минская область со средней начисленной зарплатой 1457,9 бел руб, что на 17,7 бел руб меньше, чем в октябре 2021 года.

В Гомельской области в ноябре 2021 года начисляли в среднем 1324,3 бел руб, и это на 10,7 бел руб меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В Брестской области за ноябрь было начислено 1290,8 бел руб, что на 17,1 бел руб больше октябрьской зарплаты.

В Гродненской области среднемесячная зарплата в ноябре по сравнению с октябрем не изменилась и, по данным статистики, составила 1281,1 бел руб в месяц.

Работникам Могилевской области в ноябре 2021 года начислили в среднем 1187,8 бел руб, что на 15,9 бел руб меньше по сравнению с октябрем 2021 года.