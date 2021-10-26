Средняя зарплата в Беларуси снова снизилась

В сентябре текущего года номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси снизилась на 20,5 рублей и составила 1 442 рубля 70 копеек. Такие данные приводит данные Национального статистического комитета.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в сентябре была Br2009,9 (темп роста реальной зарплаты к сентябрю минувшего года — 101,5%). В Минской области она составила Br1435,8 (105,0%), Гомельской — Br1299,2 (104,2%), Гродненской — Br1246,9 (102,6%), Брестской — Br1247,4 (103,9%), Витебской — Br1217,1 (104,1%), Могилевской — Br1180,6 (103,3%).

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br5582,4), деятельность пассажирского воздушного транспорта (Br3273,8) и деятельность грузового воздушного транспорта (Br2556,1), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br3745,3), горнодобывающая промышленность (Br2686,7), производство химических продуктов (Br2263,5), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2371,7), научные исследования и разработки в области технических наук (Br2231,3), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br2212,1), деятельность в области телекоммуникаций (Br2130,6).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br686,5), сферы творческой деятельности и развлечений (Br791,3), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br823,2), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br788,2).