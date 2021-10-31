Средний заработок на Витебщине почти на 40% ниже, чем в Минске

По Витебской области средняя зарплата в сентябре составила 1233,7 BYN. Средний заработок по Витебщине на 39,4% ниже, чем в Минске. Об этом говорят данные официальной статистики.

В Минстате утверждают, что средняя зарплата минчан в августе достигла 2016,6 BYN.

Меньше чем в Витебской области беларусы зарабатывают только в Могилевской области, где средняя зарплата составила 1200 BYN, сообщает БелТА.

В Национальном статистическом комитете отрапортовали о повсеместном повышении зарплат по стране.

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