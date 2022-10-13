Самая низкая зарплата в Беларуси составляет 482 рубля. Неужели правда?

В Министерстве труда и социальной защиты назвали размер минимальной месячной зарплаты в Беларуси за сентябрь 2022 года. В сообщении говорится, что минимальная зарплата не изменилась с августа и составляет 482 рубля 29 копеек, что составляет около 190 долларов США.

Таким образом, минимальная зарплата оказалась почти в 3,5 раза меньше официальной средней зарплаты по стране, которая по статистике составила 1665,5 руб (официальные данные за август 2022).