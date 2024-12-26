Зарплата в Витебской области снова снизилась: что происходит?

В ноябре 2024 года номинальная начисленная средняя заработная плата работников Витебской области вновь продемонстрировала спад.

Официальные данные

По информации главного статистического управления региона, средний уровень зарплат в ноябре составил 1964 рубля 90 копеек. Это на 23 рубля 70 копеек меньше, чем в октябре, когда показатель достигал 1988 рублей 60 копеек.

Тенденции года

Для сравнения, в июле 2024 года средняя зарплата на Витебщине впервые превысила отметку в 2000 рублей, достигнув 2008 рублей 20 копеек. Однако с августа началась тенденция к снижению:

Август : 1998 рублей 40 копеек.

: 1998 рублей 40 копеек. Сентябрь : 1963 рубля 90 копеек.

: 1963 рубля 90 копеек. Октябрь : рост до 1988 рублей 60 копеек.

: рост до 1988 рублей 60 копеек. Ноябрь: вновь падение до 1964 рублей 90 копеек.

Фактически, ноябрьская зарплата оказалась лишь на 1 рубль выше сентябрьской, что ставит под сомнение устойчивость показателей роста.

Вопросы без ответов

Падение зарплат вызывает недоумение, особенно на фоне ожиданий, что в конце года доходы населения будут расти. Подобные изменения влияют на уровень жизни жителей региона и поднимают вопросы о причинах нестабильности в экономике.

Пока остается неясным, что именно повлияло на снижение средней зарплаты в ноябре, и какие меры будут предприняты для стабилизации ситуации.