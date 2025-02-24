В Витебске спасатели оперативно потушили пожар в подвале школы

Сегодня в Витебске произошел пожар в подвале одной из школ. В 13:17 поступило сообщение о задымлении в тире, расположенном в подвальном помещении.

Прибывшие спасатели установили, что возгорание произошло за обшивкой стены, где загорелся утеплитель. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пламя быстро потушили. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.

Этот инцидент напоминает о важности соблюдения пожарной безопасности. Подобный случай уже случался в апреле 2024 года, когда в Витебске загорелось общежитие на улице Лазо.